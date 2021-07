L'école de rugby du Stade Montois obtient le label trois étoiles.

"C’est une grande fierté" et "une certaine émotion", écrit le Stade Montois Rugby. Le club a annoncé ce samedi que son école de rugby venait d'obtenir l’obtention des trois étoiles au label des écoles de Rugby, la plus haute distinction dans ce label délivré par la Fédération Française de Rugby. "Il existe aujourd’hui seulement sept Ecoles de Rugby labellisées trois étoiles en France. Le Stade Montois Rugby est le premier club à recevoir cette certification sur le territoire landais, et le second en Nouvelle-Aquitaine."

"Cette distinction, valable pour quatre ans, est l’aboutissement d’un an et demi de travail à la rédaction d’un dossier apportant la preuve du respect du cahier des charges en tous points sur l’organisation et l’accueil, la formation, la communication et le développement de la pratique".

Selon la Fédération française du rugby, "la labellisation a pour objectif de valoriser les clubs à hauteur de leur engagement dans l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le développement de la structure (...) Des dotations sont prévues pour accompagner les clubs dans leur développement." Le SMR recevra par exemple de la FFR un bon pour commander du matériel pédagogique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix