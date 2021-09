L'école de "street-art" de Remiremont, une première dans la région Grand-Est

Depuis une semaine, l'école de street-art de Remiremont accueille enfants et adultes dans un ancien gymnase réhabilité par la municipalité. A l'origine du projet l'association R-play que dirige Mustapha Aït-Ala.

Ils sont une dizaine d'enfants, assis autour d'une grande table. Atmosphère concentrée et dans les yeux, le plaisir de la découverte pour une séance d'initiation aux techniques de base de la peinture urbaine. A l'école de street-art de Remiremont, ouverte depuis la mi-septembre, trois artistes et un animateur encadrent les élans impatients des jeunes et des moins jeunes. Chaque séance dure une heure.

Le street art pour tous les âges

L'apprentissage se fait dès 6 ans. Il n'y a pas de limite d'âge ensuite. Des cours du soir sont organisés pour les adultes. Ils ont fait le plein, avec une cinquantaine d'inscriptions. A l'origine du projet, l'association R-play. Son président, Mustapha Aït-Ala, souligne que la demande d'une école de street-art est venue des parents à la suite de différentes manifestations d'art urbain organisées dans le département des Vosges.

Le planning des ateliers s'étale sur toute la semaine, du lundi au vendredi, à des horaires différents suivant les âges. L'inscription est de 80 euros pour l'année, somme à laquelle il faut ajouter 25 euros de participation à l'achat de matériel.

L'école de strert art est installée dans l'ancien gymnase du Rhumont, 3 rue des Etangs Baguette. Un numéro de téléphone: 06 86 71 44 12 et une adresse mail : maisondescultures@pacct.fr