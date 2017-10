L'école du cirque de Châtellerault a un nouveau chapiteau

Depuis décembre 2016, l'école du Cirque de Châtellerault tournait sans chapiteau. Mais c'est réparé : Désormais l'école a une chapiteau plus grand, plus fonctionnel, et il s'érige à deux pas du centre-ville, sur le site de l'ancienne école de gendarmerie désaffectée.

Une école de cirque, sans chapiteau, c'est assez insolite mais c'est ce que vivait l'école de châtellerault depuis plusieurs mois. Deux raisons à cela : d'abord, L'ancien chapiteau s'élevait sur le site de l'AFPA qui a souhaité récupéré son terrain. Ensuite, l'ancienne toile était tellement abîmé, qu'elle prenait l'eau.

L'ancien chapiteau prenait l'eau

Sans chapiteau et sans terrain d'implantation, l'école du cirque de Châtellerault a tourné bon an mal an : les élèves répétant comme ils pouvaient, en dehors des périodes de spectacles.

Au fil des mois, l'association a fini par trouver un nouveau chapiteau : l'association l'a acheté 55 000 euros à André-Joseph Bouglione, celèbre branche de circassiens qui a décidé d'abandonner tout récemment les spectacles d'animaux.

Nouveau chapiteau, nouveau site, à 2 pas du centre-ville

Restait à trouver le site : et c'est la ville qui est intervenue. Châtellerault a désormais récupéré l'ancienne école de gendarmerie et travaille à sa refonte.

Outre le projet de nouveau commissariat, elle a donc proposé à cette école d'installer son chapiteau. Outre la mise à disposition du terrain, la municipalité a mis 200 000 euros en plus des 100 000 de l'Etat et de la région pour préparer l'installation du nouveau chapiteau : Il a fallu raser 2 bâtisses, prévoir les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissements, mais aussi renforcer la chape de béton destinée à accueillir la nouvelle structure.

3 jours pour monter la structure

Il a fallu 3 jours et une équipe de 15 jours pour ériger le nouveau chapiteau sous les consignes d'André joseph Bouglione.

"C'est une structure de 32 mètres rond avec absides de 10 mètres de large. De quoi stocker du matériel, permettre la circulation du public, et des équipes." comme le précise le nouveau directeur de l'école du cirque Matthieu Antajan.

Le nouveau chapiteau qui pourra accueillir 600 personnes dans les gradins, permettra aux élèves de s'entraîner, aux artistes de répéter. Il abritera les gros spectacles de l'école et les festivals mais pourra aussi héberger des artistes en résidence.

Si les travaux se déroulent comme prévu (il faut élever les clôtures, et restaurer 2 bâtiments pour l'accueil billetterie, les vestiaires et l'espace vie des résidences d'artistes), le nouveau chapiteau bleu et blanc, implanté à deux pas du centre-ville sur le site de l'ilôt de Lâage, ouvrira au public au 1er décembre 2017 pour le festival Les Insouciants.