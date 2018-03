Chaillac, France

Une roulotte à l'ancienne, un chapiteau multicolore et un gradin miniature pour les spectateurs ! Le Fortuna Major Circus est installé en résidence à Chaillac dans le sud de l'Indre... Il accueille chaque vacances scolaires des stages d'initiations pour les enfants.

Une véritable école de cirque itinérante où les enfants apprennent le trapèze, les jeux d'équilibre, le jonglage... et présentent leur propre numéro devant les parents à la fin du stage...

Les enfants s'entraînent au trapèze ou encore au funambulisme ! © Radio France - François MADEUF

Debout sur une énorme boule, en équilibre sur un tonneau ou sur le fil de funambule, Lubin et Camille sont devenus des fans des arts du cirque : "on saute et on atterrit dessus, on se baisse, on enlève une jambe..."

Encadrés par Isabelle, les enfants apprennent très vite :" Surtout tout ce qui est équilibre sur objet. D'autres vont être plus à l'air en voltige sur le trapèze ou le tissu. Cela développe la motricité et l'équilibre, on travaille sur la peur du vide, la coordination des mouvement... Toutes ces aptitudes qu'on retrouve dans d'autres sports comme la gymnastique."

Mais surtout pour Eric Grandmaison, le responsable du cirque, le plus important pour les enfants c'est de se faire des copains ! "Ils se connaissent pas au départ et à la fin, ils échangent les téléphones. On crée du lien !"

Après quelques jours d'initiation à chaque discipline, chaque enfant peaufinera ses talents sur l'une d'entre elles et présentera son propre numéro... devant les yeux ébahis des parents.

Le cirque Fortuna Major propose également des cours de cirque tout au long de l'année, le samedi après midi de 15 à 17h ! Renseignements au 06 07 10 10 16.