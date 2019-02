L'école montpelliéraine ArtFX primée à l'équivalent des Oscars pour les effets spéciaux

Montpellier, France

La nouvelle est tombée en début de semaine. Lors de la cérémonie des Visual Effects Society (VES) à Beverly Hills, Hollywood, Los Angeles, l’équivalent des Oscars pour les effets spéciaux, l'école de Montpellier ArtFX a remporté le prix du meilleur film dans la catégorie ‘Meilleurs effets visuels dans un projet étudiant’ en 2018 avec Terra Nova, l’histoire de la conquête du Pôle Sud en images de synthèses.

Déjà au travail

Toute l’équipe du film a fait spécialement le déplacement outre-Atlantique, au cœur de la capitale mondiale de l’industrie du cinéma pour recevoir ce prix remis par une académie regroupant plus de 3.000 des plus grands spécialistes des effets visuels et du cinéma. Cette victoire est un tremplin incroyable pour les quatre coréalisateurs déjà en poste dans les studios de post production. En effet, moins de six mois après le jury de fin d’études, ils sont tous embauchés par des studios de renommée internationale.

Images de synthèses et scènes réelles

Le court-métrage Terra Nova a été imaginé et réalisé par une équipe de quatre étudiants : Thomas Battistetti, Mélanie Geley, Guillaume Hoarau et Mickaël Le Mézo. Ils ont été assistés par trois étudiants spécialistes du même cursus (3D & Effets spéciaux numériques) Cindy Libbrecht, Dorian Perceval et Alex Brossard. À travers les yeux du célèbre explorateur Robert Falcon Scott, ils nous font découvrir la conquête du Pôle Sud en images de synthèses mêlées à des scènes réelles, tournées sur fond vert.

Une école reconnue internationalement

Fondée en 2004 par des professionnels passionnés issus de l’industrie du cinéma, ArtFX forme des jeunes talents aux métiers de l’animation 2D et 3D, du cinéma d’effets spéciaux (VFX), du jeu vidéo et de la programmation pour les effets spéciaux et les jeux vidéo. ArtFX fait partie du top 10 mondial des meilleures écoles créatives.