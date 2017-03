L'écrivain alsacien Agnès Ledig : "Dans la vie, on peut rencontrer de belles personnes comme celles de mes romans"

L'Alsacienne Agnès Ledig, ex-sage femme devenue auteur star, devance Guillaume Musso et Franz-Olivier Giesbert : son dernier livre "De tes nouvelles" paru le 1er mars est déjà best-seller. L'auteur explique son succès parce que dans ses romans, elle "parle de la vraie vie, avec de belles personnes".

Cette ex-sage femme est devenue écrivain à succès, après la mort de son fils d'une leucémie en 2006. Les livres de l'Alsacienne Agnès Ledig se vendent comme des petits pains, devant ceux de Guillaume Musso et Franz-Olivier Giesbert :

Je ne m'attendais pas à un tel succès, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est la communauté de lecteurs fidèles qui me suit et qui attend impatiemment chacun de mes livres.