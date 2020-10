L'écrivain corrézien Franck Bouysse en lice pour le prix Interallié avec son roman Buveurs de vent

En novembre, l'écrivain corrézien Franck Bouysse devait rencontrer ses lecteurs à la foire du livre de Brive annulée à cause du Covid-19. Et forcément pour lui "c'est une énorme déception surtout que des rencontres étaient prévues autour de mes romans Buveurs de vent mais aussi Né d'aucune femme" confie Franck Bouysse qui apprécie particulièrement ces moments d'échanges avec le public.

Peut être une nouvelle consécration le 18 novembre

Mais le mois de novembre sera peut-être aussi celui de la consécration pour Franck Bouysse puisque son roman "Buveurs de vent" figure dans la sélection du prix Interallié qui sera décerné le 18 novembre. "C'est une fierté, une récompense, une reconnaissance de tout ce travail accompli depuis de nombreuses années. C'est très valorisant" confesse-t-il. Peut-être aussi pour l'écrivain la chance de conquérir un plus large public, notamment parisien.

Le Limousin comme source d'inspiration

Une belle consécration pour un auteur profondément ancré dans son terroir. "Mes obsessions tournent autour des gens, de la terre" explique Franck Bouysse. Une force que l'on retrouve encore dans son dernier roman. Le Limousin l'inspire donc toujours autant. "C'est plus la terre. J'ose espérer que mes livres se déploient vers quelque chose de plus universel". Ainsi parler à travers le Limousin autant à l'Ardèche, aux Pouilles ou encore aux Carpates, au Montana. D'où aussi son immense fierté d'être présélectionné pour le prix Jean Giono. "Un des plus grands auteurs du 20ème siècle. Il avait créé sa Provence à lui comme moi j'essaie de créer ma Corrèze à moi pour la déployer vers quelque chose d'universel"