L'écrivain et scénariste marseillais Philippe Carrese est décédé

C'est l'un des plus célèbres auteur marseillais et réalisateur, Philippe Carrese connu pour ses romans policiers et pour avoir écrit plus de 400 épisodes de "Plus belle la vie" est décédé à l'âge de 63 ans. Il souffrait d'un cancer.

Marseille, France

Marseille vient de perdre un de ses plus fidèles auteurs. Philippe Carrese a toujours gardé un œil sur la ville dans laquelle il est né en 1956 et son amour pour la cité phocéenne se mesure à ses nombreux ouvrages. Des romans policiers à succès ( près d'une vingtaine), une série "Marseille, quartiers suds" pour la jeunesse et puis d'autres romans mais toujours sur Marseille et ses alentours.

Débuts dans le cinéma

Philippe Carrese qui a grandi dans le quartier du Panier fait sa scolarité à Saint Joseph les Maristes, l'école catholique située dans le quartier de la place Castellane, puis il poursuit ses études dans un établissement public (Marseilleveyre) où il décroche un bac scientifique. C'est à ce moment là qu'il quitte Marseille, en 1974, il intègre pour trois ans l’Institut des hautes études cinématographiques à Paris. À sa sortie, il travaille comme premier assistant réalisateur puis réalisateur. Il est aussi chef-opérateur et compositeur de musique de films et de génériques.

Il débute dans le cinéma mais se tourne ensuite vers la littérature avant de revenir à l'image avec l'écriture de plus de 400 épisodes de la célèbre série "Plus belle la vie" depuis 2006.

Il réalise aussi de nombreux documentaires, devenant une véritable figure marseillaise dans le monde de la culture.

Dans ses œuvres, il avoue s'inspirer de ses expériences personnelles et de ce qui l'entoure. On retrouve d'ailleurs des anecdotes et caricatures marseillaises. Certains de ses dix-neuf polars sont inspirés de faits réels qui se sont déroulés à Marseille dans les années 1990.

D'après le quotidien La Provence, Philippe Carrese souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer, il est décédé ce dimanche à l'âge de 63 ans.