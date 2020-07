L'écrivain Gaspard Koenig traverse le Berry à cheval

Son grand chapeau visé sur la tête, une gourde en inox à la main, Gaspard Koenig éponge son front, puis flatte sa jument Destinada. "On vient de faire 30 kilomètres dans des petits sentiers là, depuis Neuvy-Saint-Sépulcre. Cétait vraiment super".

L'écrivain fera étape ce soir-là à Ardentes : "Le but est d'aller à la rencontre des habitants. Mon option préférée est de trouver des gens qui m'accueille...Il y a toujours une ferme, un pré...".

D'étape en étape, le philosophe contemple, prend le temps. "On voit changer les paysages, les accents, les pierres. C'est très intéressant parce que je prends le temps de mieux voir, d'affiner mes perceptions. On se rend compte que les identités régionales ont perduré au-delà des découpages administratifs. J'ai traversé beaucoup de départements mais ce que j'ai vraiment traversé semble-t-il, de ce que me disent les gens, c'est le Périgord, le Limousin, la Creuse, le Berry. Ça existe vraiment pour les gens... "

Le cheval pour incipit

Au pas de sa jument, Gaspard Koenig redécouvre le rythme de l'animal et se met en pause de l'actualité. Mais le chroniqueur du Point n'a pas l'air d'être en manque de sa dose quotidienne d'informations : "Je ne consulte plus internet. Je sais des infos ce que les gens m'en disent. Cette semaine, j'ai appris qu'il y avait un nouveau Premier Ministre. Mais les gens ne savaient pas comment il s'appelait. C'est drôle. J'ai attendu le lendemain pour connaitre son nom. Mais finalement, l'actualité, la politique, on ne m'en parle pas tant que ça. Les gens me parlent de leur problématique, des foins, des problèmes courants, qui sont plus intéressants au fond".

Gaspard Koenig Copier

Des "gens" qui viennent souvent à lui par l'intermédiaire de Destinada, sa jument. "C'est formidable le cheval ! Les gens viennent naturellement. Cela crée un lien, une sympathie, et du coup d'avoir de très longues conversations avec un formidable échantillon de Français".

Un livre en préparation

De ce voyage de Rome à Bordeaux, Gaspard Koenig compte en tirer un livre. En attendant, il publie chaque semaine un carnet de route dans le Point et raconte chacune de ses étapes en textes et en images sur son site internet.