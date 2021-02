L'écrivain lorientais Joseph Ponthus, auteur du recueil "A la ligne", est décédé à 42 ans

Il avait été révélé au grand public par son livre "A la ligne - Feuillets d'usine". L'écrivain Joseph Ponthus est décédé le 23 février des suites d'un cancer, a annoncé sa maison d'édition. Il avait 42 ans.

Deux prix littéraires

Originaire de Reims et éducateur spécialisé, Joseph Ponthus s'était installé dans le Morbihan pour rejoindre sa compagne. Faute de trouver du travail dans son secteur, il avait travaillé comme ouvrier agroalimentaire dans plusieurs usines du Morbihan, et décrit son expérience dans "A la ligne". Ouvrier intérimaire, corvéable à merci concernant ses horaires, il trimera d'abord dans une usine de transformation de poissons et crevettes puis dans un abattoir.

Texte sans ponctuation qui se lit comme un chant ou un poème enragé sur la condition ouvrière, sur ce que subissent les hommes et les bêtes, "A la ligne" est un livre qui fait entendre la voix de ceux qui en sont le plus souvent privés. Publié en 2019, l'ouvrage salué par la critique a remporté plusieurs prix littéraires et s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires.