L'écrivain Milan Kundera avait oublié le manuscrit de "La Lenteur" à la Grenouillère dans le Pas-de-Calais

Milan Kundera est décédé à l'âge de 94 ans ce mardi 11 juillet. L'écrivain tchèque laisse derrière lui une bibliothèque de livres à succès comme "La Plaisanterie", "L'insoutenable légèreté de l'être" mais aussi "La Lenteur". Le manuscrit de ce dernier a même été oublié sur la terrasse du restaurant La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil (Pas-de-Calais) où l'auteur à la renommée mondial et sa femme avaient leurs habitudes.

Le manuscrit de "La Lenteur" oublié sur la terrasse du restaurant

Milan Kundera et sa femme Vera avaient leurs habitudes dans le Pas-de-Calais. Non seulement ils venaient au Touquet dans leur résidence secondaire mais ils fréquentaient aussi le restaurant La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil

"C'était des gens d'une grande humilité, c'est toujours délicat car ils étaient d'une discrétion absolue. Parler d'eux, c'est surtout amener du cœur et un souvenir vivant d'eux. Milan est immortel, c'est essentiel", commence Alexandre Gautier, le chef doublement étoilé.

L'écrivain et sa femme ont côtoyé le restaurant pendant trente ans. "Quand on est régulier comme cela, ils se créent des liens importants, on est heureux de se retrouver. Ils nous accompagnent et on s'est accompagné mutuellement", explique-t-il. "C'était quelqu'un qui était très discret. C'était Vera qui faisait les réservations et en 1994 ils sont venus manger sur la terrasse de La Grenouillère et mon père les a servi. Il ne savait pas qui ils étaient", se souvient Alexandre Gautier.

"Comme il n'y avait pas internet à l'époque, et que les photos des gens connus n'étaient pas mis à jour régulièrement, ils ont oublié un manuscrit sur la table, c'était le manuscrit de la "La Lenteur" et mon père a gardé pendant une journée le manuscrit avant qu'il ne vienne le rechercher. Et c'est comme cela que mon père a compris qu'il connaissait déjà cet auteur gigantesque déjà à l'époque. Et ils ont créé des liens", décrit le responsable du restaurant. "Un an après, mon père a eu une dédicace de ce livre et Milan qui disait que mon père était devenu le gardien de ce livre pendant 24h", se rappelle Alexandre Gautier.

La préface de son livre écrite par Milan Kundera

Des liens d'amitié se sont donc créés. Milan Kundera venait 5 à 6 fois par an à la Grenouillère. "J'ai eu la grande chance que Milan avec sa grande humilité puisse me faire la préface d'un livre. C'était incroyable", raconte Alexandre Gautier. Le livre de photos en question s'intitule "Alexandre Gauthier cuisinier" et a été publié en 2014.

"C'est une fierté, une chance. Je n'ai pas vraiment les mots aujourd'hui tellement c'est fort. Je le remercierai jamais assez. Et cette préface c'est peut-être le dernier texte officiel qu'il a écrit. C'est un cadeau incroyable d'une amitié forte et d'une confiance irréversible, j'en suis encore très touché", s'émeut-il.

A La Madelaine, l'écrivain avait ses habitudes. "Beaucoup de Madelainois l'ont croisé lors de ses ballades dans le marais tous les deux discrètement, ils prenaient l'air. Ils étaient en vacances ici finalement. C'est un personnage incroyable. Pour nous il est prix Nobel de littérature. Milan Kundera c'est comme si on avait discuté avec Victor Hugo", conclut le chef étoilé.

Milan Kundera avait obtenu le grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001.