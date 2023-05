L'écrivain Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans

Figure de la scène littéraire française et du Tout-Paris depuis plus d'un demi-siècle, l'écrivain Philippe Sollers est décédé à l'âge de 86 ans.

Auteur de plus de 80 romans, essais et monographies, directeur de revues et longtemps habitué des plateaux de télévision, Philippe Sollers avait atteint la notoriété avec son roman "Femmes" en 1983.

Premier roman à 22 ans

De son vrai nom Philippe Joyaux, il est l’auteur d’une œuvre prolifique, de romans, d'essais, de biographies, d'articles de critique littéraire et de tribunes, de 1958 jusqu'à il y a quelques mois.

Né le 28 novembre 1936 à Talence, près de Bordeaux, dans une famille bourgeoise, Philippe Sollers publie son premier roman "Une Curieuse solitude" en 1958 et rencontre tout de suite le succès. Il est salué à la fois par Mauriac et Aragon, "Le Vatican et le Kremlin", disait-il pour se moquer.

En 1961, son deuxième roman, "Le Parc" est récompensé du Prix Médicis.

