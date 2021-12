L'écrivain vosgien Jean-Paul Didierlaurent est mort

On apprend ce lundi 6 décembre la mort de l'écrivain Jean-Paul Didierlaurent. Originaire de La Bresse, l'auteur du roman "Le liseur du 6h27" avait 59 ans.

L'écrivain vosgien Jean-Paul Didierlaurent est décédé dimanche 5 décembre, à l'âge de 59 ans, emporté par un cancer. C'est sa maison d'édition Au Diable Vauvert qui l'annonce ce lundi dans un communiqué.

Jean-Paul Didierlaurent, originaire de La Bresse, est l'auteur des romans "Le liseur du 6h27", "Le reste de leur vie" ou encore "La Fissure". Son dernier roman "Malamute" qui se situe dans les Vosges a remporté le prix Erckmann-Chatrian - le Goncourt lorrain - le 8 novembre dernier.

"Pendant dix ans, Jean-Paul a illuminé l’équipe par sa gentillesse et son humilité et par son talent unique et profond d’écrivain populaire", indique sa maison d'édition. De son côté, Astrid Canada, présidente de l'association Lire à Nancy réagit avec "beaucoup de tristesse". Jean-Paul Didierlaurent avait "énormément, énormément de talent", ajoute la directrice du Hall du Livre.