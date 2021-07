L'Eden-Théâtre de La Ciotat est le plus ancien cinéma en activité, selon le Guinness Book

L'Eden-Théâtre de La Ciotat est officiellement le plus ancien cinéma en activité dans le monde ! Ce lieu symbolique vient de faire son entrée dans le célèbre Guinness Book, le livre des records. L'Eden-Théâtre renferme la "plus ancienne salle de cinéma en activité au monde" (oldest purpose-built cinema in operation) a proclamé début juillet le guide de référence, qui recense et certifie les records du monde. Une reconnaissance qui ravit le président de l’association « Les lumières de l’Eden », Michel Cornille.

C'est une fierté pour nous mais pour l'ensemble des ciotadens qui depuis 40 ans se racontaient entre eux cette légende urbaine de cet Eden qui est né à peu près à l'époque des Frères Lumières - Michel Cornille

Pour obtenir cette reconnaissance, il a fallu travailler dur. Fouiller dans les archives municipales, fournir et retrouver des documents très anciens, certains étaient bien classés à la Bibliothèque Nationale de France : "Heureusement nous avons au sein de l'association un documentaliste formidable qui est allé jusqu'à la BNF, chercher les traces des reportages. Et pour un petit cinéma comme l'Eden il y avait peu de documents mais nous sommes parvenus à rassembler tout ce que le Guinness nous demandait depuis deux ans" explique Michel Cornille.

Naissance en 1889, la même année que la Tour Eiffel

L'Eden a été inauguré le 15 juin 1889 à La Ciotat, la ville ne comptait à l'époque que 12.000 habitants et à ses débuts ce n'était pas encore un cinéma, le lieu a accueilli à ses débuts des représentations théâtrales, des concerts et même des rencontres sportives de boxe ou de lutte gréco-romaine.

Son ancien propriétaire, Raoul Gallaud, s'était lié d'amitié avec Antoine Lumière, père de Louis et Auguste Lumière, qui avait une résidence estivale dans la région. Invité à participer à une première "expérience cinématographique" chez les Lumière le 21 septembre 1895, il propose à Antoine de renouveler l'expérience à l'Eden.

L'affiche de la première projection exposée dans le hall

Le 21 mars 1899 : première projection. L'Eden programme une vingtaine de films des frères Lumières comme "Le lancement d'un navire à La Ciotat", "Un voyage à travers les Alpes en chemin de fer", "Les Cow-boys d'Amérique" ou encore "Un crêpage de chignons". C'est cette séance qui a été retenue par le Guinness Book pour son homologation. L'affiche de cette première projection est aujourd'hui exposée dans le hall.

Un lieu qui su évoluer et qui a toujours été très bien entretenu, rénové, restauré, aujourd'hui il est même visité. L’association a réussi à débloquer 7 millions d’euros pour le rénover entièrement.

Nous avons à peu près une centaine de personnes par semaine qui viennent voir cette ambiance très particulière de l'Eden. C'est un théâtre à l'italienne avec deux grandes coursives, ça ressemble un peu à la Scala de Milan, c'est notre petite Scala de La Ciotat. Il est magnidique

Un cinéma-théâtre "à l'italienne" qui attire de nombreux visiteurs étrangers. © Maxppp - Pierre Robert

Aujourd'hui 25 séances par semaine sont programmées, le cinéma ne connaît pas la crise grâce notamment à l'implication de nombreux bénévoles souligne Michel Cornille. Ils sont une soixantaine à œuvrer dans diverses activités du cinéma. Et cette reconnaissance du livre des records est aujourd'hui un gros coup de projecteur pour le lieu qui fait la fierté des habitants et risque d'attirer beaucoup de monde.