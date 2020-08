L'Eden, unique cinéma de La Souterraine, rouvre enfin ses portes

Fermé depuis le confinement, le cinéma Eden de La Souterraine, en Creuse, rouvre ce mercredi 5 août. Il reprend son activité plus d'un mois après les autres cinémas, en raison de travaux de rénovation de ses salles.

Le cinéma était resté fermé depuis le confinement, et n'avait pas rouvert en raison de travaux de rénovation

La Souterraine retrouve enfin son cinéma après plus de cinq mois de fermeture : l'Eden rouvre enfin ses portes au public ce mercredi 5 août, premier retour en activité depuis le confinement.

Un cinéma flambant neuf

L'Eden n'a pas rouvert le 22 juin en même temps que les autres cinémas en raison de travaux de rénovation de ses salles. Ils étaient initialement prévus en août, mais ils ont été décalés à juillet pour permettre au cinéma de rouvrir dans les meilleures conditions après le confinement.

Le public pourra donc retrouver un cinéma flambant neuf, avec de nouvelles moquettes, mais aussi l'installation dans les salles de sièges doubles, où les spectateurs peuvent s'installer à deux.

Les équipes restent optimistes

L'Eden rouvre cependant en période délicate puisque les cinémas souffrent de la crise sanitaire : les programmations ont été chamboulées, et le public se fait rare dans les salles obscures. Malgré tout, Juliette Richard, la régisseuse et gérante du cinéma, reste optimiste : "Je suis très heureuse de rouvrir, je pense qu'il y a des clients fidèles qui seront très heureux de revenir au cinéma. Pour ceux qui étaient au courant de la rénovation de la salle, il y avait quand même une certaine impatience de voir leur salle rouvrir, pour voir un petit peu les travaux qui ont été faits, et puis réintégrer leurs salles obscures".

Le cinéma est ouvert tous les jours, excepté le jeudi. Au programme pour la réouverture : le dessin animé En Avant, le film français La Bonne Épouse, et la rediffusion du biopic américain Bohemian Rhapsody.