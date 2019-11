Alain Bargain, l'éditeur et précurseur des polars bretons est décédé

Quimper, France

Alain Bargain avait commencé sa carrière comme imprimeur, avant de devenir éditeur. C'était un précurseur. En 1992, il avait publié le roman de Jean Failler "Les bruines de Lanester" qui mettait en scène Marie Lester . Le premier d'une longue série de romans policiers bretons.

L'un des auteurs publiés aux éditions Alain Bargain, Bernard Larhant lui rend hommage : "Il a créé le concept du roman policier régional avec Jean Failler. A l'époque, tout le monde riait d'eux, et _aujourd'hui, dans toutes les régions, beaucoup copient le concept, jusqu'à la télé et la série Meurtre à..._" Bernard Larhant a signé avec Alain Bargain il y a 12 ans et a publié 22 livres dans la maison d'édition bretonne.

Un homme cultivé et convivial

Parmi les livres qu'il a édité, «Les masques de Quimper» signé en 1994 par un certain Le Blévec, qui n'était autre que Jean-Jacques Urvoas, l'ancien Garde des sceaux. Erwan Chartier, historien et auteur, se souvient "C'était un redoutable vendeur. Un homme de culture. Un homme jovial et convivial".

Alain Bargain avait pris sa retraite en 2017, en laissant l'entreprise à son fils Carl.

Ses obsèques seront célébrées vendredi en début d'après-midi à Quimper, au cimetière de Kerfeunteun