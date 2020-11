L'éditeur Lochois Patrick Binet, ami de France Bleu Touraine, est décédé du coronavirus

L'éditeur lochois Patrick Binet, intervenant régulier sur l'antenne de France Bleu Touraine pour partager sa passion de l'histoire et de la généalogie, est décédé à l'âge de 74 ans des suites du coronavirus. Il était le président de la maison d'édition PB&CO, basée à Chambourg-sur-Indre.

L'éditeur lochois Patrick Binet, président de la maison d'édition PB&CO basée à Chambourg-sur-Indre et vice-président de l'association Signature Touraine qui valorise les auteurs tourangeaux, est décédé ce vendredi 20 novembre à l'âge de 74 ans des suites d'une infection sévère au Covid-19. Né en Touraine, il avait vécu la moitié de sa vie dans le Lochois, un territoire auquel il était extrêmement attaché.

Un ami de France Bleu Touraine

Patrick Binet intervenait très régulièrement sur l'antenne de France Bleu Touraine pour faire partager sa passion pour l'histoire tourangelle et la généalogie aux auditeurs de notre radio. Toute l'équipe adresse ses plus sincères condoléances à ses proches, sa famille et à ses amis.