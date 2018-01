Colmar, France

Les commerçants des 183 chalets du marché de Noël de Colmar sont satisfaits de l'édition 2017 . Les affaires ont été bonnes, comme dans les précédentes éditions, notamment 2015 et 2016.

Certains ont vu leur chiffre d'affaire en hausse : de +2% à 5% selon les commerçants. Les conditions climatiques étaient aussi de la partie : un peu de pluie, pas trop de froid, sauf la neige le 3 décembre qui a freiné les visiteurs locaux.

2017 restera une bonne année, comme les précédentes éditions 2015 et 2016. Nous sommes. Sur le chiffre d'affaire, nous devons avoir + 2 ou 3% d'augmentation,"Jean-Jacques Better a tenu un chalet de restauration rapide

Le marché de Noël de Colmar a été aussi élu par les internautes 2e meilleur marché de Noël Européen, selon le classement du site European best destinations ce qui a encore boosté la fréquentation des derniers jours.

Du côté de l'office de tourisme, on confirme que 2017 sera un bon cru comme 2015 et 2016. Un marché de Noël qui a attiré l'année dernière 1,6 millions de visiteurs. L'office de tourisme qui n'a pas encore avancé de chiffres officiels de fréquentation.

Jean-Jacques Better est très heureux de l'édition 2017 Copier

Les commerçants lèvent le camp © Radio France - Guillaume Chhum

L' année 2017 a été bonne pour Jean-Jacques Better © Radio France - Guillaume Chhum

Ce qui est sûr en revanche, c'est que les hôteliers de Colmar et sa région ont fait le plein entre Noël et le Nouvel an.

Nouveauté cette année : beaucoup de touristes espagnols qui repartent en voyage après la crise en Espagne . Les touristes asiatiques restent fidèles aussi à Colmar : il y avait beaucoup de japonnais, de coréens ou encore des thaïlandais.

Grâce à l'affluence du marché de Noël, nous sommes en progression sur le marché couvert de Colmar," Pascal Sala, le président du marché couvert de Colmar

Grâce au succès du marché de Noël de Colmar, les autres commerces bénéficient des retombées : les commerçants du marché couvert situé dans la petite Venise ont augmenté aussi leur chiffre d'affaire.

Rendez-vous maintenant en 2018 ! Pour la 21e édition du marché de Noël de Colmar.