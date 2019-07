Le succès est déjà au rendez-vous pour l'édition 2019 du OFF à Avignon

Les organisateurs du Festival OFF d'Avignon ont le sourire aux lèvres. Près de 30 500 cartes d'abonnement ont été vendues pour cette première semaine à Avignon. C'est déjà plus de la moitié des abonnements de l'édition 2018. Sur internet, 57 000 tickets OFF se sont aussi écoulés.

Avignon, France

57 000 tickets OFF, ce sont les places disponibles en ligne sur internet , ont également été vendus contre 46 000 seulement l'an dernier sur la durée du festival. L'édition 2019 démarre donc sous les meilleurs auspices après les deux premiers jours assez calmes. En moyenne, plus de 3 000 festivaliers se présentent chaque jour sur le village du OFF, c'est deux fois plus que l'an dernier.

Le festival OFF avec ses 1 592 spectacles cette année dure jusqu'au 28 juillet à Avignon. Le ministre de la Culture, Franck Riester y est annoncé lundi 15 juillet.

Les festivaliers sont au rendez-vous © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Dans les pas de Lynda Lemay © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Emma Loiselle © Radio France - Marie-Audrey Lavaud