L'édition 2020 de "la fête des gueux" de Verneuil n'aura pas lieu, "faute de soutien"

Verneuil d'Avre et d'Iton, France

"Une bien triste nouvelle", "c'est dommage", "encore une chose qu'on ne fera plus en Normandie" ou "encore une fois c'est la culture qui trinque", les réactions sont très nombreuses sur les réseaux sociaux. Vendredi 10 janvier, Régis Billon publie un texte sur Facebook : "Après une longue réflexion, nous avons décidé de mettre fin à notre évènement" annonce le président du comité des fêtes. La décision d'arrêter fait grand bruit, il fait dire que la fête des gueux, qui devait célébrer en juin 2020 sa quinzième édition, attire des milliers de spectateurs. Chaque année, 20000 à 25000 personnes se pressent le temps d'un week-end dans les rues de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton (Eure). Une décision que ne comprend pas le maire de la commune "je l'ai appris vendredi soir" déplore Yves-Marie Rivemale.

Un manque de soutien de la commune

Plus qu'un manque de moyens financiers, c'est un manque de soutien que dénonce Régis Billon

Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. J'en ai assez de cette mauvaise foi" - Régis Billon

"On en a eu marre" explique le président du comité des fêtes Régis Billon

Le président du comité des fêtes, également employé communal, poursuit "on n'était pas appuyé, on avait sans cesse des bâtons dans les roues, au lieu d'avoir un peu d'aide, un peu de bienveillance, au lieu d'être _obligé de courir pendant trois jours pour quelques rouleaux de papier toilette_, on en a eu marre". Les organisateurs promettent toutefois de rebondir, avec notamment des animations à la tour grise, le donjon médiéval de la ville et d'autres projets en cours de signature.

Le maire de Verneuil contre-attaque

"C'est un coup bas politique" riposte Yves-Marie Rivemale qui confirme qu'en 2014, la municipalité a effectivement réduit de 5000 euros sa subvention au comité des fêtes mais "en contrepartie, il a eu une autre subvention et en 2019 on a même augmenté la subvention pour la sécurité" justifie le premier magistrat.

Yves-Marie Rivemale ne comprend pas cette décision d'annuler la fête des gueux de Verneuil

La commune organisera fin mai 2020 des animations dans le cadre des 900 ans de la ville et _"en 2021, il y aura une fête des gueux ou autre chose"_annonce Yve-Marie Rivemale. Il faudra auparavant être réélu maire en mars prochain.