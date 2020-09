L'édition 2020 de Sportissimo placée sous le signe du coronavirus

Sportissimo, l'incontournable foire du sport, a commencé ce samedi au complexe sportif des Résidences, à l'initiative du comité département olympique et sportif du territoire. Une trentaine de stands et d'associations sont présents pour informer et parfois initier les jeunes sur les disciplines sportives. Hockey, natation, ou kickboxing, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, cette année, le COVID a profondément changé l'événement. Au-delà du sens obligatoire de circulation, et des bouteilles de gel hydroalcoolique à l'entrée, le coronavirus a apporté de nombreux ajustements à la formule.

Des initiations annulées

Malgré l'épidémie, l'édition 2020 de Sportissimo a été maintenue, mais les contraintes sanitaires sont lourdes pour les associations qui participent. "Avec les conditions actuelles, c'est assez compliqué !, déplore Sébastien, membre de l'association Belfort Escrime. (...) Tous les ans, on fait normalement essayer aux jeunes. Donc c'est là la différence par rapport aux joueurs de basket par exemple, où ils n'ont qu'à désinfecter le ballon et quelqu'un d'autre peut essayer. Nous, on ne peut pas désinfecter toute la tenue, les armes, et les donner à quelqu'un d'autre juste derrière. C'est beaucoup trop long !". Devant ces contraintes, les visiteurs ne peuvent plus s'essayer à l'escrime. Sébastien craint ainsi de moins recruter par rapport aux précédentes éditions de Sportissimo.

Une attention particulière aux gestes barrière

Mais pour tout de même séduire de nouveaux sportifs cette année, les associations font tout pour rassurer les parents qui veulent inscrire leurs enfants. Sur le stand de tir à l'arc, tout est prévu pour sécuriser les initiations. "Il y a des distances qui sont marquées au sol sur le pas de tir. (...) On a déjà des normes de sécurité de base dans le tir à l'arc qui font qu'on arrive à s'adapter assez facilement", explique Paul, entraîneur dans le club de tir à l'arc des Archers de la Savoureuse. Des mesures supplémentaires ont pourtant été prises pour convaincre les parents. "Ils nous posent la question du matériel, à savoir comment il est désinfecté. Alors ici pour Sportissimo, les tireurs ne touchent que l'arc. On désinfecte à la fois la corde et la poignée de l'arc dès que le tireur a terminé ses cinq flèches, et on passe au suivant."

Pour cette édition différente des précédentes, les organisateurs accueillent une dizaine d'associations en moins, et s'attendent à une affluence moindre. L'année dernière, plus de 6.000 personnes s'étaient rendues à Sportissimo. Un score que le comité départemental ne pense pas atteindre en 2020.