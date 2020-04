L'édition 2020 des Eurockéennes de Belfort officiellement annulée

Pour les Eurockéennes de Belfort, le couperet est tombé. L'édition 2020, prévue les 2, 3, 4 et 5 juillet prochain n'aura pas lieu. "Elle n'est pas reportée plus tard dans l'année, elle est annulée", a-t-on appris de source officielle ce lundi soir. Le festival Belfortain devait se tenir début juillet sur la presqu'île du Malsaucy avec notamment Massive Attack, Simple Minds et Lomepal, en têtes d'affiche.

Le Chef de l'Etat l'avait exprimé clairement un peu plus tôt dans son allocution : "les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet". Joint par téléphone ce lundi soir, Cédric Perrin, le Sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, vice-président de Territoire de musiques, l'association organisatrice du festival des Eurockéennes avait confirmé l'annulation. "Oui, il n'y a aucune possibilité que ça se tienne", avait-t-il déclaré à France Bleu Belfort Montbéliard.

"Les Eurockéennes ayant lieu traditionnellement depuis plus de 30 ans le premier week-end de juillet", le festival sera "effectivement annulé cette année". "Il appartient maintenant à Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes et à Matthieu Pigasse le président du festival, de donner les modalités d'annulation".

125.000 à 130.000 festivaliers

Le montant des billets déjà vendus pour l'édition 2020 représente "plusieurs centaines de milliers d'euros". Les festivaliers pourront être remboursés. Les modalités d'annulation seront précisées "dans les heures qui viennent" par les organisateurs. L'an dernier, les Eurockéennes avaient attiré entre 125.000 et 130.000 festivaliers.

Je suis triste pour tous les spectateurs qui vont devoir attendre 2021 (Cédric Perrin)

"Moi je suis triste pour l'ensemble de l'organisation, toutes ces personnes qui depuis un an, préparent l'édition 2020, avec une superbe programmation, je suis triste aussi pour toutes celles et tous ceux qui étaient impatients de pouvoir venir faire la fête aux Eurockéennes, tous les spectateurs qui vont devoir patienter 2021", a encore précisé Cédric Perrin.

Une situation fragile "qui inquiète"

"Il va falloir donner les modalités d'annulation et puis aussi expliquer comment l'association va pouvoir survivre à tout cela, parce qu'il y a une année blanche, et ça va être une année compliquée", insiste Cédric Perrin. "J'ai toute confiance en Jean-Paul Roland et dans toute l'équipe pour pouvoir rebondir, c'est un coup dur pour la culture, mais c'est aussi un coup dur pour l'association".

Le festival des Eurockéennes, c'est un budget à hauteur de 9 millions d'euros, "avec un résultat net de 100.000 euros par an". Avec cette annulation, la situation est donc "fragile" et suscite forcément "quelques inquiétudes", a encore rappelé Cédric Perrin. La ville de Belfort et le Conseil Départemental ont d'ores-et-déjà annoncé qu'ils maintenaient leurs subventions pour l'année en cours.

