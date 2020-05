L'édition 2020 du Livre sur la Place est maintenue à Nancy

C'est officiel, il y aura bien un Livre sur la Place cette année à Nancy. Le maire Laurent Hénart le confirme ce week-end. L'édition 2020 était remise en cause en raison de l'épidémie de coronavirus. Finalement, la municipalité décide de maintenir l’événement de la rentrée littéraire en France.

En revanche, toute l'organisation sera chamboulée pour respecter les règles sanitaires. La version 2020 du Livre sur la Place sera bien différente des précédentes : le fameux grand chapiteau de la place carrière ne sera pas installé.

"Après l'attentat du Bataclan, on avait dû organiser les festivités de la Saint-Nicolas sans défilé. Et bien là, il va falloir faire le Livre sur la Place sans chapiteau, explique Laurent Hénart. Il y a trop de personnes concentrées en même temps. On va donc regarder avec les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers, les équipements communaux, pour trouver des lieux de dédicaces, de débats, de lectures, de conférences. L'idée est d'avoir l’esprit du Livre sur la Place sans ce grand chapiteau qui accueille des dizaines de milliers de personnes, ce qui sur le plan sanitaire n'est plus possible."

La 42ème édition du Livre sur la Place se déroulera donc aux dates prévues : le week-end des 12 et 13 septembre. Le maire de Nancy et candidat à sa succession confirme également le maintien du festival NJP ainsi que des festivités de la Saint-Nicolas. "La culture fait partie des principaux combats, conclut-il. Il est important de résister."