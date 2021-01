L'édition 2021 de Glisse en Coeur est annulée

La 13ème édition de Glisse en Cœur, prévue au Grand-Bornand du 19 au 21 mars, est annulée. L'événement caritatif devait rapporter des fonds à l'association Mee0, qui finance des écoles pour enfants neuro-atypiques. L'édition avait déjà été annulée en 2020.

Dans un communiqué, l'organisation explique devoir renoncer "face aux trop nombreuses incertitudes sur le front de l'évolution de la crise sanitaire et les perspectives finalement plus sombres en ce premier trimestre qu'envisagées ces derniers mois".

"Ce deuxième report est un coup dur pour l'équipe d'organisation et toutes nos pensées vont à MeeO et Aïna, aux équipes encadrantes et aux enfants, qui vivent des moments très difficiles" explique Isabelle Pochat-Cottilloux, la directrice de l'Office de tourisme du Grand-Bornand. Un nouveau rendez-vous est donné, toujours au profit de l'association "Mon école extraordinaire" et d'Aïna, du 18 au 20 mars 2022.