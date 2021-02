L'édition 2021 de la Fête de la Bretagne aura bien lieu

Malgré le contexte incertain, la Fête de la Bretagne, reportée l'an dernier, aura bien lieu en 2021. La 13e édition se déroulera du 14 au 24 mai prochain. Et comme chaque année, la Région Bretagne a lancé un appel à projets en septembre dernier. Sur les 61 candidatures 42 ont été retenues, pour une enveloppe globale de 180.000 euros. Mais la programmation 2021 n'est pas encore bouclée et ceux qui souhaitent se faire connaître peuvent encore le faire.

Quatre critères

En attendant, 42 projets ont donc été retenus, sur quatre critères, précise la Région dans un communiqué : "le caractère festif et convivial, la valorisation et la transmission des singularités de la Bretagne, le “faire-ensemble”, la participation et l’ouverture à toutes et tous, de l’organisation au jour J, et l’ancrage territorial des manifestations."

Parmi les nouveautés, Le printemps des sonneurs à Lannion, dans les Côtes d'Armor, Le Guibra à Saint-Sulpice, en Ille-et-Vilaine, L’amicale Bretagne Réunion à Saint-Paul. "Les fidèles, devenus des incontournables de la Fête de la Bretagne, sont toujours au rendez-vous", poursuit la Région. Parmi lesquels : À l’assaut des rues à Auray, dans le Morbihan, Le Triskell à Pont-l’Abbé, dans le Finistère, ou encore le Festival Anne de Bretagne à Sucé-sur-Erdre, en Loire-Atlantique.

"L'esprit" Fête de la Bretagne

"Au-delà de ces 42 projets soutenus financièrement, la Région invite les organisateurs d’événements à venir enrichir la programmation pour peu que leur manifestation ait lieu entre le 14 et le 24 mai et qu’elle réponde à “l’esprit” Fête de la Bretagne. Ils seront alors inscrits au programme officiel et pourront bénéficier des outils de la communication déployée pour l’occasion par la Région."