L'édition 2021 du Festival des Lanternes se précise à Blagnac

Plus de 2.000 lanternes vont prendre leurs quartiers dans le parc du Riboulet à Blagnac, du 1er décembre 2021 au 1er février 2022.

Ce sera la 4ème édition du Festival des Lanternes dont le thème, précisé le mercredi 23 juin en conférence de presse, s'intitule "Vol au dessus du merveilleux", avec plusieurs références à l'aéronautique.

Des prévisions optimistes de reprise

C'est donc la première fois que le Festival ne se tient pas à Gaillac car ses organisateurs cherchaient davantage de place. Le maire de Blagnac s'est porté volontaire : "on sort d'une période compliquée et on a une opportunité de rebond", explique Joseph Carles. "Il faut prendre des paris et j'ai fait le pari que la pandémie sera derrière nous aux mois de décembre et de janvier".

Le maire de Blagnac s'est tout de même prémuni de possibles restrictions voire d'annulations en cas de reprise épidémique avec la société chinoise qui assure le spectacle de lanternes : "on a une association des chinois au risque".

J'ai dit au président de la société chinoise qu'après la pandémie, il nous faut le plus beau festival et il m'a répondu que pour lui, c'est très important de se relancer avec qualité, une qualité mise au service de Blagnac - Joseph Carles

"Si les fréquentations ne sont pas celles attendues, il y aura moins de ressources pour eux", explique-t-il car la société chinoise obtiendra 50% du prix par billet.

Le Festival des Lumières doit rayonner plus loin

Car l'objectif de cette première hors de Gaillac est d'en faire le Festival des Lanternes le plus important d'Europe, s'avance Patrice Gausserand. Il préside la société MAG conseil, détentrice des droits du festival pour l’Europe : "c'est le pari et je pense qu'on y arrivera quand on voit l'envie des gens de sortir".

L'ancien maire de Gaillac, déchu de son mandat car condamné à 5 ans inéligibilité, se félicite de voir le festival qu'il a lancé se poursuivre. Il espère 600.000 visiteurs pour cette édition 2021 à Blagnac, soit 150.000 de plus que la dernière édition à Gaillac.