Moins de 20.000 personnes en 8 jours, le festival Rio Loco à Toulouse maintenu mais en jauge réduite mi-juin

L'édition 2021 du festival Rio Loco se tiendra bien à Toulouse sur la Prairie des Filtres du 13 au 20 juin, mais adaptée aux règles Covid en vigueur. C'est l'un des premiers festivals à se tenir pendant le couvre-feu toujours en vigueur en juin, et avec des jauges limitées.

L'édition 2021 du festival Rio Loco à Toulouse devra s'adapter aux jauges et aux règles Covid?

Le festival Rio Loco aura bien son édition 2021 à Toulouse sur la Prairie des Filtres, du 13 au 20 juin. La programmation mettra l'Afrique à l'honneur avec des artistes confirmés et des talents émergents. Entre autres, Gaël Faye, Amadou et Mariam ou encore Fatoumata Diawara. En tout, une vingtaine de pays d'Afrique seront représentés.

L'édition 2020 avait été annulée à cause du Covid et pouvoir monter cette édition 2021 relevait du pari fou. Malgré les aléas comme les confinements ou le couvre-feu, l'équipe réussit à proposer une version adaptée du festival. "Il fallait que le festival ait lieu. Il n'était pas possible de l'annuler une seconde fois", détaille Virginie Choquart, directrice des Musiques à la mairie de Toulouse.

à lire aussi Le festival des Vieilles Charrues dévoile sa nouvelle formule

60% de public en moins

Pour s'adapter aux horaires contraints, le festival se tiendra sur huit jours au lieu de quatre habituellement, avec entre cinq et six concerts par jour, répartis sur deux scènes. La scène Pont Neuf accueillera jusqu'à 2.000 personnes et la scène Garonne en accueillera 400.

En tout, 19.000 personnes sont attendues, contre 50.000 les années précédentes. Pour permettre une rotation des publics, le "pass festival" est supprimé et il faudra acheter un billet pour chaque jour. Les concerts seront captés et la moitié seront diffusés sur la page Facebook, pour permettre à tous de profiter de cette expérience musicale en direct.

L'équipe du festival Rio Loco et les élus en charge de la culture pour la mairie de Toulouse ont présenté cette édition 2021 adaptée aux restrictions sanitaires. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Couvre-feu et pass sanitaire

Le public devra rester assis, sur des gradins ou des chaises, et ne pourra pas bouger durant les concerts, "Il va falloir apprendre à danser sur une chaise !" ironise Virginie Choquart. Les concerts démarreront à 17h30 précises, pour se terminer à 22 heures, et permettre aux publics de rentrer chez eux avant le couvre-feu de 23h. Les équipes du festival ouvriront les portes à 16h30 pour placer les spectateurs, isolés ou en groupes. "L'avant-concert risque d'être long", glisse Hervé Bordier, directeur artistique du festival.

à lire aussi Festivals en Bretagne : quels évènements pour cet été ?

Côté prudence sanitaire, le festival suit les règles en vigueur : masque obligatoire, distanciation, sens de circulation pour éviter les flux, gel hydroalcoolique à disposition. Le public pourra se restaurer mais uniquement assis et pour les boissons, une buvette mobile déambulera pour minimiser les déplacements des festivaliers.

Il a fallu trouver un équilibre entre la sécurité de tous et une forme de spontanéité propre au festival — Virginie Choquart

Pour le Pass sanitaire, le festival attend des indications sur sa mise en application . Mais il semble probable que les spectateurs devront présenter un test PCR négatif ou un certification de vaccination pour entrer sur le site. Le maître mot de l'équipe : s'adapter et accepter d'être tributaire d'une situation incertaine.