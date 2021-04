L'édition 2021 du festival Voix de Femmes à Maury annulée

Le festival devait avoir lieu les 11 et 12 juin. Face aux incertitudes des mesures sanitaires, les organisateurs du festival Voix de Femmes de Maury (Pyrénées-Orientales) ont annoncé ce jeudi 29 avril l'annulation de l'événement, comme en 2020.

Camélia Jordana, Hoshi ou encore Pomme ne viendront pas à Maury cette année. À 40 jours de l'événement, les organisateurs de Voix de Femmes ont préféré annuler. En 2020, le festival n'avait déjà pas eu lieu. En cause, les mesures sanitaires, encore trop incertaines.

Manque de visibilité

"C'est une grosse déception" regrette Charles Chivilo, maire de Maury. "On a espéré jusqu'au bout, on a réfléchi à plusieurs scenarii. Mais avec le manque de visibilité et les contraintes qui vont prochainement entrer en vigueur... La sagesse nous a amené à reporter une seconde fois le festival."

Pourtant, l'étau des mesures sanitaires va se desserrer dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron l'a annoncé à la presse quotidienne régionale ce jeudi. Mais cela ne suffisait pas. "Le format assis, le manque de certitude sur la possibilité de proposer un bar et de la restauration ou encore la distanciation physique sont des contraintes relatives à la situation sanitaire mais qui demeurent à l’opposé des valeurs que nous souhaitons défendre" soulignent les organisateurs.

Les personnes qui avaient déjà pris leurs billets peuvent se faire rembourser dans le point de vente où ils ont été achetés.