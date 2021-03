L'édition 2021 du Printemps de Bourges décalée au mois de juin

C'est traditionnellement "le festival qui lance la saison des festivals". Mais cette année, Covid-19 oblige, le Printemps de Bourges préfère décaler de quelques semaines ses concerts pour "[se] donner toutes les chances pour inviter le plus de spectateurs à vivre les concerts, assurer les meilleures conditions d’accueil pour tous les publics et garantir un festival généreux, ouvert et fédérateur" écrit la direction dans un communiqué.

En conséquence, la direction préfère décaler le printemps à l'été et programme les premiers concerts du 22 au 27 juin. Tous les billets sont automatiquement reportés à ces dates et pourront être remboursés jusqu'au 20 juin. "Un festival, c'est des artistes, des concerts mais aussi un cadre convival, insiste Boris Vedel, patron du Printemps de Bourges. On va se donner rendez-vous le plus tard possible avant l'été en espérant que toute la ville sera réouverte (...) pour avoir un festival responsable mais pas confiné entre quatre murs".

La programmation officielle sera connue dans quelques semaines promet la direction.