L'éditrice parisienne de mangas et romans jeunesse Cécile Pournin lauréate du prix "Women Equity"

Depuis sa création en 2003, la maison d'édition AC Média s'est fait un nom et une place dans le paysage de l'édition française. Avec plus de 110 titres publiés chaque année par son label Ki-oon, elle est le 4e éditeur de manga français, et avec une vingtaine par le label Lumen, le 17e éditeur jeunesse grand format français.

Symbole de ce succès, le bestseller Gardiens des Cités perdues, de l’auteure américaine Shannon Messenger, édité par le label Lumen, est actuellement "la 5e plus grosse série jeunesse en France", affiche Cécile Pournin, co-gérante de la maison d'édition. "Pour vous donner une idée du succès, on vient d'apprendre que ça va être adapté aux Etats-Unis par Disney, avec à la réalisation Ben Affleck", explique l'éditrice.

Une aventure commencée avec le manga

Passionnée par la culture japonaise, comme son associé Ahmed Agne, Cécile Pournin a étudié la langue à l'université. C'est donc naturellement qu'au lancement de la maison d'édition AC Média, les deux cofondateurs se lancent dans le manga. "On a commencé avec des mangas, pendant dix ans, et de fil en aiguille, on a réussi à travailler avec les éditeurs japonais les plus importants", relate Cécile Pournin. "Ce qui nous a beaucoup aidé au début c'est, tous les deux, de parler japonais et d'avoir séjourné au Japon. Ça a peut-être été le petit supplément d'âme qui a fait qu'on a émergé".

Le retour en grâce du manga auprès des lecteurs français ces dernières a notamment permis à AC Média de se développer. "Le manga est un marché qui connait depuis six ans maintenant une forte expansion, on a actuellement un retour très fort à la consommation de mangas", note l'éditrice.

Cécile Pournin, qui a commencé sa carrière comme traductrice de livres jeunesse, a souhaité revenir à ses "premières amours" en créant en 2014 Lumen, éditeur de romans de littérature jeunesse sur les segments aventure et fantastique. Suivra ensuite, _Mana Book_s en 2017, un label de culture geek spécialisé notamment dans l’univers du jeux vidéo.