L'effervescence autour du concert de Manu Chao à Meyrueis en Lozère

Les bénévoles du comité des fêtes de Meyrueis et les salariés de l'association Lozère Logistique Scénique se démènent pour préparer le concert de Manu Chao. L'artiste français se produira ce mardi soir dans la salle des fêtes de la commune à partir de 21h30. "Il sera sur scène avec un percussionniste et un guitariste. C'est une scène de 50 mètres carrés avec un parquet en bois et l'ambiance sera au rendez-vous" affirme Fabien Boyer, l'un des organisateurs de l'évènement. Au programme, une heure trente à deux heures de concert. "Avec Manu Chao, tout est possible, s'il force la machine, cela peut monter à trois heures" lâche-t-il.

La salle des fêtes de Meyrueis © Radio France - FR

Un concert à guichet fermé

Dans la salle des fêtes, 600 privilégiés seront face à l'artiste. "Nous avons vendu toutes les places en deux heures sans faire de publicité" précise Fabien Boyer. Tous les spectateurs seront debout. Et un carré VIP sera réservé aux personnes à mobilité réduite et aux personnes du foyer de vie de la commune. Manu Chao, qui doit arriver ce lundi soir à Meyrueis, interprétera les derniers titres de son album "Sibérie m'était contée" mais aussi quelques-uns de ses succès comme Clandestino.