L'église de Bouchamps-lès-Craon, dans le Sud-Mayenne, a fait peau neuve

L'église de Bouchamps-lès-Craon, dans le sud de notre département, était en travaux depuis 2017. Ils se sont terminés en cet été 2019 pour offrir aux visiteurs et aux habitants, un bijou du patrimoine.

Bouchamps-lès-Craon, France

Si vous déjà visité l'église de Bouchamps-lès-Craon dans le Sud-Mayenne, il va falloir y retourner. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover l'intérieur de cet édifice du XIème siècle. Ils ont commencé en 2017 et se terminent donc en cet été 2019. Une fête est donc organisée ce samedi 7 septembre pour célébrer la fin du chantier.

Faire vivre, survivre ce morceau de patrimoine, c'est une mission pour ce petit village d'un peu plus de 500 habitants. Michel Bellanger, de l'association des Amis du Patrimoine, ne donnait plus beaucoup de temps à cette église si rien n'était fait pour lutter contre l'humidité.

L'église a des peintures médiévales mais aussi du XIXème siècle. © Radio France - Aurore Richard

Le coupable : le ciment. "_Il empêchait l'humidité de remonter, ce qui fait l'humidité était piégée dans le bas des murs. Le ciment a donc été remplacé par de la chaux qui a la particularité de laisser le mur respire_r", explique Michel.

Les peintures du Moyen-âge et du XIXème ont ensuite pu être restaurées. C'est en les nettoyant que les restauratrices ont eu une grosse surprise sur l'arc de la nef : ces peintures cachaient d'autres peintures.

Le retable principal et les deux latéraux sont rénovés

"On a découvert des peintures qui faisaient le prolongement de la nef, et de son bleu de ciel étoilé, et de l'autre côté, l'ensemble des décors ornementaux des murs continuait, il reprenait les motifs des armoiries du seigneur de Craon", dévoile ce passionné.

Le retable principal a dû être rénové, notamment l'autel en marbre. © Radio France - Aurore Richard

Ces nouvelles peintures ont aussi été rénovées même si ce n'était pas prévu. L'église est donc restée en travaux un an de plus mais toujours avec le soutien financier de la municipalité. "Elle est sur le circuit touristique des peintures murales donc cela attire des visiteurs dans notre commune et dans notre commerce, il nous en reste un dernier", estime le maire, Jean-Claude Delanoë.

L'association des Amis du Patrimoine aimerait refaire la voûte, au moins en partie. © Radio France - Aurore Richard

Des retombées qui donnent envie de continuer à restaurer l'église, il faudrait refaire la voûte, toute étoilée, comme avant. Le budget total du chantier est estimé à 150 000 euros, avec des subventions du département, de la région. Vous pouvez d'ailleurs continuer à faire un don sur le site de la Fondation du patrimoine.