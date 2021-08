L'église de Châbons retenue pour la mission Bern du patrimoine 2021

La mission patrimoine, pour la sauvegarde du patrimoine en péril, aussi connue sous le nom de "mission Bern" annonce ce lundi 30 août le nom des cent sites retenus pour cette édition 2021. Parmi eux, un isérois : l'église Notre-Dame de Châbons, près de Voiron.

Un fort risque de chute de morceaux au pied du bâtiment

Cette église, aux faux-airs de château fort "est aujourd'hui dans un état très préoccupant, détaille le site de la Fondation du patrimoine. "Le matériau utilisé pour sa construction et qui lui confère toute son élégance - le ciment moulé - est par endroit très dégradé, et son clocher notamment présente un fort risque de chute de morceaux au pied du bâtiment. [...] des travaux de restauration -et tout d’abord de sécurisation- de l’église doivent être impérativement réalisés de toute urgence pour sauvegarder cette prouesse architecturale qu’est l’église de Châbons."

Cette sélection pour la mission patrimoine assure l'église de Châbons de recevoir une partie des recettes du Loto du patrimoine. Le montant des travaux de rénovation pour l'église de Châbons est estimé à près d'un millions d'euros par la mairie de Châbons.

Contactée, la maire de la ville, Marie-Pierre Barani se réjouit de cette nouvelle et détaille les financements pour ces travaux, qui débuteront dès septembre. Une partie de fonds propres, sans emprunter, précise l'élue. Mais aussi 150 000 euros de l'Etat, liés au plan de relance, 100 000 euros de la région Auvergne Rhône-Alpes, 85 000 euros du département de l'Isère. A ce jour, 33 000 euros de dons sont aussi promis sur le site de la Fondation du Patrimoine. S'ajouteront donc à la fin de l'année les fruits du Loto du patrimoine.