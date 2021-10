L'église de Royère-de-Vassivière en Creuse illuminée par une oeuvre d'art contemporain

Que la lumière soit... et la lumière fut à Royère-de-Vassivière ! Mais ce n'est pas seulement la lumière divine qui brille dans l'église Saint-Germain. Des spots et des sculptures lumineuses viennent d’être installés par une artiste. Cette oeuvre a été inaugurée mercredi 27 octobre en présence de l'évêque de Limoges, qui a célébré la messe à Royère pour l'occasion.

ECOUTEZ - Reportage à l'église illuminée de Royère-de-Vassivière Copier

Elle respecte le monument et l'embellit

Spiritualité et patrimoine

Cette oeuvre permanente d'art contemporain a été financée essentiellement par des dons. Elle est soutenue par la fondation du patrimoine. "Je me suis inspirée des saisons, explique l'artiste. Les couleurs changent toute la journée, il y a des scénarios qui passent le matin, d'autres l'après-midi. Ces scénarios varient selon les saisons. Je trouve que le travail de la lumière est intéressant autour de la spiritualité religieuse ou autre."

L’association des amis de l'église est à l'origine du projet, qui a coûté 61.000 euros. Le président Jean-Louis Bignot en est très fier : "Elle respecte le monument et l'embellit. C'est la seule oeuvre de ce type en Creuse. On a aimé la dimension spirituelle également. Elle va attirer des visiteurs, pas seulement des pratiquants, mais aussi des gens qui viennent admirer le patrimoine. Cela participe au tourisme et à la notoriété de notre commune."

Des spots et des sculptures lumineuses brillent désormais dans l'église. © Radio France - Tristan Barraux