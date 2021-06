L'église des franciscains devient le théâtre de Nice

Le nouveau théâtre de Nice est en travaux. Le chantier se poursuit et la livraison est toujours prévue pour janvier. Où est-il ? Et bien dans l'ancien couvent des franciscains dans le Vieux Nice.

Les façades de l'Aigle d'Or et de l'église des franciscains dans le vieux Nice

Le lieu a tout connu, du XIIIe siècle jusqu'à nos jours ! Tour à tour, cet endroit a été l'église du couvent des franciscains, un écurie pendant la Révolution, des appartements, un dépôt poubelles pour le service du nettoiement de la ville ou une boite de nuit. "On va garder tout ça, explique l'architecte en chef des monuments historiques, Antoine Madelènat. L'histoire sera visible sur les murs, au plafond, dans les sols. Nous travaillons le lieu comme un bâtiment archéologique. (...) Dès qu'un maçon me demande ce qu'il faut faire avec une pierre, je lui dit: ne fait rien ! rigole l'architecte. En fait, plus sérieusement, tout ce que nous faisons pour la solidité de la bâtisse, pour sa normalisation moderne, ne devra pas se voir."

Un théâtre brut, chargé d'histoire

Le théâtre sera donc très brut. Ses murs porteront les stigmates de son histoire. Le lieu sera tout en long et effacera la distance qu'il y a d'habitude entre public et acteurs.

Le public justement pourra soit être disposé d'un seul côté, ou de deux, de trois ou de quatre. Tout sera évolutif pour faire rentrer les spectateurs dans la mise en scène. "C'est parfait bien sûr pour la danse contemporaine, pour la musique mais cela doit aussi le devenir pour le théâtre, avoue Murielle Mayette-Holtz. La directrice du Théâtre National de Nice et très impatiente de prendre possession du lieu. Alors qu'on parle d'économie de moyens, d'écologie, ce type d'endroit est parfait pour pousser les créateurs à envisager la culture simplement, nue, sans trop de décors."

L'intérieur du futur théâtre de Nice en travaux. © Radio France - Laurent Vareille

Ce nouveau théâtre de Nice remplacera la petite salle du TNN

L'église des Franciscains et le bâtiment de l'Aigle d'Or, tout les deux situés sur la place Saint-François, deviendront le théâtre de Nice, des salles de répétitions et des bureaux dédiées à l'administration du TNN. Ce nouveau théâtre remplacera la petite salle du TNN pour une jauge entre 250 et 300 personnes.

Pour la grande salle, celle de 900 spectateurs, avant d'investir le projet de palais des expositions dans la plaine du Var, une structure temporaire sera louée et installée en ville, mais on ne sait pas où encore. À cela, il faut ajouter une salle située à Iconic, juste à côté de la gare de Nice-Thiers, qui renforcera la présence culturelle en centre-ville et qui donnera de nouvelles possibilités d'itinérance au TNN, ce que souhaitait la nouvelle direction.