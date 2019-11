L'église Saint-Laurent d'Olivet bientôt restaurée

La commune d'Olivet et la Fondation du patrimoine ont signé samedi 16 novembre une convention de souscription. Les dons permettront de financer une partie des travaux réservés à l'église Saint-Laurent.

Olivet, Mayenne, France

L'église Saint-Laurent d'Olivet, construite au 19e siècle, a besoin d'un sérieux coup de jeune. Après plusieurs mois de mobilisation, la commune, la délégation de la Mayenne de la Fondation du patrimoine et l'associationOlivet patrimoine, action de sauvegarde (Opas) ont acté l'engagement de restauration du bâtiment. Une convention de souscription a été lancée afin de récolter des dons.

Le toit de la sacristie, en mauvais état, sera refait © Radio France - Clément Conte

Il faut dire que l'édifice, planté au milieu du village, n'a plus fière allure. L'état général est à revoir car l'église prend l'eau : "À l'époque, l'évacuation des eaux pluviales n'était pas la priorité, explique Angélique Lefrou, présidente de l'Opas. L'eau circulait aux alentours de l'édifice, elle rentrait en terre et remontait au niveau des murs et dans les sols de l'église." Résultat, des fissures sont parfaitement visibles sur les murs de Saint-Laurent.

Des fissures sont visibles à l'intérieur de l'église © Radio France - Clément Conte

Grâce aux bénévoles de l'association, le problème des gouttières est maintenant réglé. Mais c'est l'état des toitures qui inquiète Angélique Lefrou : "C'est la priorité. Le toit de la sacristie est à refaire. Il faut démonter la première partie du plafond qui est en train de se casser pour éviter un écroulement sur quelqu'un." La toiture du transept sera elle-aussi refaite.

Les toits, les vitraux et un battant de cloche

Deuxième partie des travaux : les vitraux. "Les contours des vitraux se sont dégradés, donc l'eau passe par là-aussi", confirme Angélique Lefrou. Ajoutez à cela un battant de cloche et l'addition monte à 45.000 euros pour ce chantier qui débutera en 2020 et s'étalera sur plusieurs années.

La commune devrait être aidée par les dons et les subventions pour ces travaux de restauration urgents selon Angélique Lefrou : "Si on ne fait rien, les murs vont se dégrader petit à petit au point qu'ils risquent de s'écrouler dans 40 ans."