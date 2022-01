L'Elan béarnais renonce à ouvrir sa billetterie pour le match contre Orléans

Le club de basket palois doit lui aussi composer avec le Covid et les nouvelles restrictions sanitaires. Le gouvernement a fait adopter lundi un amendement visant à préserver sa décision d'appliquer des jauges de 5 000 spectateurs en extérieur et 2 000 en intérieur, quelle que soit la capacité du stade ou de la salle. L'Elan doit donc renoncer à ouvrir sa billetterie pour le match du samedi 15 janvier contre Orléans Loiret Basket.

Match réservé aux abonnés et partenaires et sans buvette

Ce soir là, le public sera réduit au palais des Sports de Pau. L'Elan ne pourra accueillir que 2000 personnes au lieu de 7000 au maximum. La billetterie n'a donc pas été ouverte au grand public afin de réserver les places aux abonnés (environ un millier) et aux entreprises partenaires. Les nouvelles restrictions sanitaires ne permettent pas non plus l'ouverture des buvettes. Quant à la réception des VIP, elle se fera assise avec distanciation physique de 1 mètre. "Nous aurons forcément une perte", indique le Président de l'Elan béarnais, David Bonnemason-Carrère qui attend de nouvelles aides de l'Etat. Le club espère que ces restrictions ne perdureront pas au delà des trois semaines annoncées et qu'elles pourront être levées pour le match du 29 janvier avec la réception de Paris Basket, mais rien n'est moins sûr.