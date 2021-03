L'élection de Miss Normandie de nouveau à Coutances en octobre prochain

Amandine Petit sera de retour à Coutances en octobre prochain avec la mission de couronner la miss Normandie qui lui succédera. C'est en effet à Coutances, salle Marcel Helie, qu'aura lieu la prochaine élection de Miss Normandie, le 23 octobre.

"Nous sommes ravis de _revenir à Coutances un an après l'élection ici d'Amandine Petit_, première étape vers son sacre national", souligne Jennifer Gallet-Salmi, déléguée régionale Miss Normandie. Pour l'organisatrice du concours de beauté, c'est l'occasion de remercier la ville qui "nous avait accueillis en septembre dernier dans un contexte sanitaire difficile".

120 candidatures l'an dernier : le double cette année?

A l'occasion de cette officialisation de la date et du lieu de l'élection, Amandine Petit, qui avait fait le déplacement, a insisté sur "l'importance pour les jeunes femmes normandes de croire en leurs rêves et de tenter leur chance", comme elle l'a fait, avec le succès qu'on connaît. L'an dernier quelque 120 jeunes femmes avaient présenté leurs candidatures au concours de Miss Normandie. "Avec Amandine Petit comme ambassadrice, cette année, on s'attend à recevoir le double de candidatures!", conclut Jennifer Gallet-Salmi.