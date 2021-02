VIDÉO - L'Éléphant de l'Île de Nantes se balade à vide pour les vacances

Pas de voyageur sur son dos, mais en ligne de mire, toujours, la magie : l'Éléphant de l'Île de Nantes se balade à vide pendant ces vacances d'hiver : personne n'est autorisé à bord, du fait des restrictions due au covid-19. La bête de 50 tonnes et quatre mètres de haut va tout de même éclabousser les spectateurs qui viendront s'installer tout autour de sa route.

Une petit lifting de 5 semaines

Jean-Claude (dit JC) "pilote d'Éléphant depuis quatre ans", et cinq de ses collègues ont bichonné l'animal de bois et de métal pendant un peu plus de 5 semaines : "On pensait pouvoir rouvrir le 1er weekend de février, mais finalement on a eu l'autorisation pour ces vacances" explique celui qui doit recadrer des poignées d'adolescents, un peu très près avec leurs appareils photos. Ils ont donc pris le temps de remettre à neuf la trompe de l'animal "démonté pièce par pièce" et de vernir un peu sa caboche "elle n'est pas neuve, mais ça fait un petit lifting !" et les tours de piste servent à faire du bien au moteur.

On sort le faire fonctionner pour offrir un peu de bonheur aux Nantais et aux touristes qui viennent pour les vacances. - JC, pilote de l'Éléphant

VIDÉO - L'Éléphant sort de l'atelier pour un petit tour de piste

Les horaires de parade de l'Éléphant ( à plus ou moins 20 minutes)

Du mardi au vendredi

Départ des Nefs à 11 heures (retour à 12h30)

Départ des Nefs à 15 heures (retour à 16h30)

Le samedi et le dimanche

Départ des Nefs à 14 heures (retour à 15h15)

Départ des Nefs à 15h30 (retour à 17 heures)