L'Éléphant de Nantes dans une chanson des rappeurs Bigflo & Oli

Le groupe toulousain Bigflo & Oli vient de sortir "Bienvenue chez moi", un clip dans lequel les deux rappeurs sillonnent la France. Ils passent par Nantes et sont filmés devant le Grand Éléphant des Machines de l'île.

Nantes, France

"A Nantes, j’ai commencé un safari géant, j’ai croisé des canaris voler autour d’un éléphant" : c'est par ces mots que Bigflo & Oli racontent leur visite de Nantes, dans "Bienvenue chez moi". Mis en ligne le 14 novembre, le clip compte déjà plus d'1,3 millions de vues. On y voit le duo de rappeurs parcourir et décrire avec humour une quinzaine de villes de France.

"J’ai vu des kickers, des skippers, des kiffeurs. Le seul endroit où j’ai croisé des dealers de P'tits beurres", poursuivent-ils à propos de Nantes. A la fin de la vidéo, une fois la chanson terminée, on voit les deux Toulousains discuter de nouveau de la cité des ducs. L'un d'eux essaie de convaincre l'autre que le pachyderme mécanique existe bien : "Tu sais, à Nantes, il y a un éléphant automatisé et il avance. Il bouge dans la ville. Je te jure que c'est vrai, c'est un éléphant, mais un robot éléphant."