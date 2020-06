L'éléphant de Nantes sort de son confinement

L'éléphant est de retour sur l'île de Nantes ! L'animal de bois et de fer, devenu emblématique de la ville a lui aussi été confiné pendant un mois et n'a reçu aucun visiteur sur son dos pendant trois mois. Mais depuis mardi, il est de nouveau possible de monter sur son dos !

L'éléphant est de retour sur l'île de Nantes ! L'animal de bois et de fer, devenu emblématique de la ville a lui aussi été confiné pendant un mois et n'a reçu aucun visiteur sur son dos pendant trois mois. Mais depuis mardi, il est de nouveau possible de monter sur son dos et il se balade sur l'esplanade. Coronavirus oblige, si vous montez à bord de l'éléphant, il y a quelques précautions à prendre : avant d'embarquer, il y a une étape obligatoire : le gel hydroalcoolique. Plus, tous les passagers doivent porter un masque, obligatoire à partir de 11 ans.

Le trajet lui n'a pas changé : l'éléphant va des Nefs au carrousel aller-retour, toutes les demi-heures à raison de neuf voyages par jour au lieu de six habituellement. A l'intérieur, l'éléphant aussi est équipé : il y a des distributeurs de gel sur le dos et sur la plateforme. La jauge est limitée : maximum 25 personnes à bord, au lieu de 50 personnes d'habitude.

L'éléphant est accessible du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures, sur l'île de Nantes ! La Galerie des Machines et le Carrousel des Mondes Marins eux rouvrent le samedi 4 juillet.