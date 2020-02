L'élite des bagadoù en route pour le concours du Quartz à Brest

Brest, France

Qui pour défier le bagad de Cap Caval ? Depuis quelques années, les Bigoudens dominent la compétition comme le PSG la ligue 1. Alors quel groupe réussira à passer devant les musiciens de Pont l'Abbé ? Réponse à partir de 13h en direct sur la page facebook de France Bleu Breizh Izel.

Des répétitions publiques avant le concours

Hier soir, de nombreux groupes ont proposé des répétitions publiques à leurs proches. C'était le cas du bagad du Moulin vert à la salle de l'Arpège de Plogonnec. L'année dernière, ce bagad de Quimper avait décroché la quatrième place du concours. Julien Tymen est le penn-soner, il sait bien qu'ils sont attendus au tournant.

_"On est prêt !" sourit le sonneur. "On a fait des bons scores dans un terroir qui nous allait bien, le terroir montagne, là on est dans du gallo-vannetais, moi c'est un terroir qui me tient à coeur car je fais tous les ans le concours de la bogue d'or à Redon. Cette suite raconte en fait une journée à la bogue d'or, j'ai essayé de transmettre la passion de ce terroir là au bagad_".

Sur la scène du Quartz :

8 bagad du Finistère

2 bagad des Côtes d’Armor

1 bagad d’Ille-et-Vilaine

5 bagad du Morbihan

_Ordre de passage_1 – Beuzeg Ar C’hap – Beuzec Cap Sizun – 29 – 13h15

2 – Bro Kemperle – Quimperlé (pays) – 29 – 13h33

3 – Saozon-Sevigneg – Cesson Sevigné – 35 – 13h51

4 – Cap Caval – Plomeur – 29 – 14h09

5 – Brieg – Briec – 29 – 14h27

6 – Kemper – Quimper – 29 – 14h45

7 – Boulvriag – Bourbriac – 22 – 15h03

8 – Plougastell – Plougastel Daoulas – 29 – 15h21

Entracte 20 minutes

9 – Melinerion – Vannes – 56 – 15h51

10 – Kerlenn Pondi – Pontivy – 56 – 16h09

11 – Kevrenn Alré – Auray – 56 – 16h27

12 – Sonerien An Oriant – Lorient – 56 – 16h45

13 – Sonerien Bro Dreger – Perros Guirec – 22 – 17h03

14 – Meilhoù Glaz – Quimper – 29 – 17h21

15 – Bro Konk Kerne – Concarneau (pays) – 29 – 17h39

16 – Roñsed Mor – Locoal Mendon – 56 – 17h57