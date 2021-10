L'élite mondiale de l'équitation a rendez-vous à Lignières ce week-end

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, le pôle de l'âne et du cheval de Lignières accueille un concours complet international. 150 cavaliers venus de douze pays s'y affrontent.

"La crème de l'équitation est là !" s'enthousiasme Emmanuel Lagarde, directeur du concours complet international de Lignières. L'épreuve s'étale sur quatre jours, débutée ce jeudi, elle prendra fin dimanche. "C'est une épreuve combinée, en quelque sorte le décathlon de l'équitation avec trois tests successifs : le dressage, le cross-country, qui est un parcours avec une trentaine d'obstacles fixes sur une distance de quatre à six kilomètres, et le parcours de jumping qui clôt la compétition", détaille Emmanuel Lagarde. 220 chevaux et 150 cavaliers sont inscrits (certains concourent avec deux montures différentes), venus de douze pays. Le Néo-Zélandais multi-médaillé Tim Price est là, de même que Nicolas Touzaint et Christopher Six, médaillés avec l'équipe de France aux derniers JO de Tokyo. Pour la première fois, des Américains participent également à ce concours.

Clémentine Léger a juste eu à traverser le département du Cher : elle habite Cours-les-Barres où ses parents sont propriétaires d'un centre équestre. Elle sort satisfaite de sa prestation en dressage, un enchaînement de figures à réaliser aux trois allures, pas, trot, galop : "C'est l'épreuve la moins spectaculaire du complet mais c'est technique et compliqué. Ça doit être millimétré, les gestes ne doivent pas se voir, le cheval doit rester en ligne droite entre nos jambes et nos mains". La jeune femme, qui en parallèle des compétitions sportives s'est lancée dans un brevet professionnel pour devenir monitrice, espère décrocher ici une qualification pour d'autres épreuves plus importantes.

Venu de Normandie, Nicolas Dionisi estime que Lignières est l'un des plus beaux concours organisés en France © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un moteur pour l'économie locale

Venu de Normandie avec Takamaru, un grand et beau cheval gris, Nicolas Dionisi ne tarit pas d'éloges à propos du concours de Lignières : "C'est génial ! Tout est fait pour le bien-être des cavaliers, des chevaux. L'organisation est top, le terrain est super. C'est l'une des plus belles échéances en France !" L'événement ne fait pas que le bonheur des sportifs. Francis loue deux gîtes à Lignières, à proximité du pôle de l'âne et du cheval. Il s'attarde le long des carrières pour le plaisir des yeux, mais également pour remettre des clés à ses hôtes : "J'héberge des photographes et des juges. Je fais ça toute l'année, à chaque fois qu'il y a des compétitions hippiques. Ça fait marcher l'économie locale ! Les hébergeurs comme moi, les restaurateurs... Ça fait aussi connaître le village, Lignières, 1.400 habitants..." et un concours réputé dans le monde équestre.

Avant leur passage devant les juges, les cavaliers et leurs montures s'échauffent © Radio France - Sarah Tuchscherer