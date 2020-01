L'Email Plantagenêt a quitté Le Mans pour rejoindre le Louvre Abu Dhabi

C'est la plus belle oeuvre des collections des musées du Mans. L'Email Plantagenêt, qui date du XIIe siècle, est prêté au Louvre Abu Dhabi pour une grande exposition sur les chevaliers d'Orient et d'Occident. Un transport sous haute sécurité digne d'un film d'espionnage.

Le Mans, France

Quand on dit plaque émaillée au grand public, ça ne parle forcément comme étant une œuvre estimée à plusieurs millions d'euros. Et pourtant, c'est le cas pour l'Email Plantagenet. C'est un joyau de l'art roman selon les responsables du musée. C'est même le plus grand objet de ce type à avoir été conservé du Moyen-Âge occidental. Il s'agit d'une grande plaque de cuivre qui ornait le tombeau de Geoffroy le Bel dans la cathédrale du Mans. Une pièce unique qui vient de quitter Le Mans pour le Louvre Abu Dhabi. L'exposition va durer trois mois et l'œuvre doit revenir au Mans début juin.

L'Email juste avant son départ du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Un transport digne d'un James Bond

Cette pièce unique au monde est estimée à plusieurs millions d'euros, donc forcément dès qu'on la touche, il faut faire très attention. Les musées du Mans ont d'ailleurs fait appel à une entreprise spécialisée pour ce trajet. Il a fallu tout d'abord la décrocher du mur du musée du carré Plantagenet. "Pas facile, car cette plaque de cuivre ornée d'émail mesure 23 par 33 centimètres et pèse 6 kilos" nous dit Alice Gandin la directrice La directrice des musées du Mans. "L'œuvre est ensuite emballée dans du papier de soie puis placée dans une caisse en bois avec trois couches de protection. Il faut bien sûr éviter les chocs, et éviter les différences de températures. Il faut aussi faire attention au niveau d'humidité".

La caisse dans laquelle est transportée l'œuvre avec 3 couches de protection © Radio France - Christelle Caillot

"L'œuvre vient de quitter Le Mans par camion et prendra ensuite l'avion en soute" poursuit Alice Gandin la directrice la directrice des musées du Mans. "Quand nous arriverons au Louvre Abu Dhabi, il faudra laisser la caisse au repos pendant au moins 48h, pour éviter les chocs thermiques et la condensation. L'œuvre sera ensuite sortie et fixée au mur. Et je ferai, ce que l'on appelle le constat d'état pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de dégradation. Je fais le trajet avec la pièce et effectivement je pense que j'aurai toujours les yeux sur la caisse. C'est effectivement plus précieux que notre sac à main ! "

L'Email sera exposé pendant trois mois au Louvre Abu Dhabi. La pièce doit revenir au Mans début juin. Les musées du Mans assurent une dizaine de prêts par an à des musées en France et en Europe.