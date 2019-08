L'Email Plantagenêt, trésor des musées du Mans, bientôt prêté au Louvre Abu Dhabi

C'est la plus belle oeuvre des collections des musées du Mans : en 2020, l'Email Plantagenêt, qui date du XIIe siècle, sera prêté au Louvre Abu Dhabi pour une grande exposition sur les chevaliers d'Orient et d'Occident. Il n'a pas quitté la Sarthe depuis 1996.

Le Mans, France

C'est un joyau de l'art roman, le plus grand objet de ce type à avoir été conservé du Moyen-Âge occidental : l'Email Plantagenêt, grande plaque de cuivre qui ornait le tombeau de Geoffroy le Bel dans la cathédrale du Mans, va rejoindre en 2020 le Louvre Abu Dhabi aux Emirats arabes unis pour une exposition temporaire.

Une exposition majeure d'envergure internationale

Le dernier prêt remonte à 1996 pour une exposition sur les émaux du Limousin au Metropolitan Museum of Art de New York. "On nous le demande régulièrement", précise Julie Bouillet, la directrice du Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt, où l'émail est installé. "Mais il fallait vraiment une exposition majeure d'envergure internationale pour que nous acceptions de le prêter de nouveau".

"Furûsiyya : l’art de la chevalerie entre Orient et Occident" est l'une des quatre grandes expositions programmées pour cette nouvelle saison du Louvre Abu Dhabi, qui l'organise avec le Musée de Cluny et l'agence France Muséums. "Comme toujours dans ce genre de cas, c'est le musée emprunteur qui finance tout, du transport à l'assurance des oeuvres", indique Julie Bouillet. Le trésor des musées du Mans sera visible aux Emirats arabes unis du 19 février au 30 mai 2020.

Un trésor visible toute l'année au Mans pour quelques euros

Beaucoup moins cher qu'un billet d'avion pour Abu Dhabi, il suffit de débourser 5 euros pour s'offrir un ticket d'entrée au Carré Plantagenêt et découvrir ou redécouvrir cette oeuvre exceptionnelle dès maintenant (demi-tarif le dimanche, gratuit pour les moins de 18 ans). En 2016, Ouest-France avait réalisé un documentaire sur l'histoire mouvementée de l'Email Plantagenêt, à revoir en cliquant sur ce lien.