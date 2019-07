L'emblématique statue de Napoléon à La Roche-sur-Yon classée monument historique

Vendée, France

La ville de La Roche l'attendait depuis longtemps. La statue emblématique de la ville, Napoléon sur son cheval, au centre de la place Napoléon justement, a été classée monument historique par le ministère de la Culture, rapporte la ville mercredi 10 juillet dans un communiqué.

1. Elle a été sculptée par un homme au nom imprononçable

Le comte de Nieuwerkerke, Emilien de son prénom, qui était... lyonnais. Mais avec des origines hollandaises, vous l'aurez deviné. L'homme se voit confier la mission d'édifier une statue de l'empereur, qui sera inaugurée pour l'anniversaire des 50 ans de la fondation de la ville. 152 communes participent à l'appel au don, on arrive à réunir la somme de 57.721 francs et 60 centimes, et le 20 août 1854, ce sont 20.000 Yonnais qui se pressent pour découvrir la statue à l'inauguration.

2. Pour une fois, l'empereur n'a pas la main dans la redingotte

Ils ne sont pas déçus : l'empereur, en plus de son bicorne et son cheval, a pour une fois la main droite, non pas dans sa redingote comme d'habitude, mais tous doigts dehors. Le bras dressé désigne du doigt le sol, comme pour dire que c'est là, à cet endroit précis où se dresse aujourd'hui la statue et la place Napoléon, coeur du Pentagone et de la ville, qu'il veut édifier la cité.

3. Napoléon a besoin d'une petite toilette

Le classement au patrimoine historique, demandé en mars 2018, est une bonne nouvelle pour la ville : elle va pouvoir demander des financements pour financer la restauration de la statue, qui a besoin d'un grand lavage. Histoire de lui redonner son éclat d'antan.