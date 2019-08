PHOTOS - VIDEOS : L'émission d'Arthur tournée à l'école de police de Périgueux diffusée ce vendredi soir

L'émission d'Arthur "Les Touristes" tournée à l'école de police de Périgueux sera diffusée ce vendredi soir sur TF1. Six personnalités comme Jarry, Baptiste Giabiconi ou encore Artus et Cartman ont tenté en trois jours de devenir de bons policiers

Périgueux, France

Qui parmi 6 célébrités va obtenir la médaille du meilleur agent de police ? L'animateur Arthur et sa bande de "Touristes" sont à l'école nationale de police à Périgueux ce vendredi soir, sur TF 1 pour l'émission "les touristes, mission école de police".

Six célébrités, l'humoriste Jarry, l'ancien acolyte de Cauet Cartman, le mannequin Baptiste Giabiconi ou encore l'ancienne Miss France Camille Cerf, l'humoriste Artus, et la danseuse Denitsa Ikonomova se sont prêtés au jeu.

Ils se sont mis dans la peau d'élèves policiers durant trois jours où ils ont découvert le quotidien des gardiens de la paix en formation.

Pour le commissaire Frédéric Ménard, directeur de l'école nationale de police, c'est un divertissement pour les téléspectateurs, mais pas pour les célébrités : "une école nationale de police, c'est une école de rigueur et de discipline, cela transparaît nettement dans cette émission" dit le directeur de l'école

Attirer des jeunes vers le métier

Ils étaient au total une quarantaine sur le tournage. Les participants, les policiers et l'équipe de production.

Arthur et les six célébrités à l'école de police de Périgueux - David Merle/ TF 1

Séances de tir à balles réelles, techniques d'intervention, interpellation, menottage, et maintien de l'ordre étaient au programme. Avec également des membres de la brigade cynophile. Les célébrités ont dû faire face à la sévère discipline de la police : garde à vous, marche au pas, lits au carré...

Tout cela encadré par des moniteurs professionnels : de quoi justifier la démarche sérieuse de l'institution pour le directeur de l'école.

"On est capables de rire, d'avoir de l'humour, sans que l'image de l'institution soit ridiculisée. On n'a pas joué avec le drapeau ou avec des véhicules en faisant n'importe quoi. L'idée derrière c'est d'attirer des jeunes vers ce métier. En démystifiant ce que peut être le métier de policier et ce que l'on peut apprendre en école" explique Frédéric Ménard

Le directeur de l'école de police heureux d'avoir pu montrer une image positive de la police © Radio France - Macipsa Aït

Une opération de séduction pour la police nationale qui compte recruter 3500 gardiens de la paix en 2020 alors que le nombre de candidats est en baisse.