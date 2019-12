L'émission Intervilles de retour à la télévision en 2020

Après dix ans d'absence, l'émission culte "Intervilles" va faire son retour à la télévision sur France 2. C'est l'animateur et producteur Nagui qui l'annonce sur Twitter, et dévoile le nouveau trio d'animateurs : Valérie Bègue, Olivier Minne et Bruno Guillon.

"J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2020 ce sera le retour d'Intervilles que j'aurai la chance de produire sur France 2". C'est par ces quelques mots sur Twitter que Nagui , annonce ce mercredi 18 décembre le retour de l'émission culte Intervilles. Il ne sera pas devant la caméra : pour animer le rendez-vous, vous retrouverez l'ancienne Miss France et présentatrice Valérie Bègue et les présentateurs Olivier Minne et Bruno Guillon.

Retour en 2020 sur France 2

“Intervilles” a marqué l’histoire de la télévision française pendant plus de 50 ans durant l'été. Créé par Guy Lux et Claude Savarit en 1962, l'émission voit s’affronter deux villes dans une série d’épreuves physiques et d’adresse, dans une arène mobile partout en France. La nouvelle version a même déjà son compte Twitter.

Les réactions en majorité enthousiastes des internautes ne se sont pas fait attendre : quand certains rêvent de prendre leur revanche sur leurs voisins "On va enfin avoir la revanche Dax-Mont-de-Marsan", d'autres ont hâte de se mesurer au mur des champions. Certains débattent sur la présence ou non des vachettes dans les prochaines émissions.