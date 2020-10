L'émission Secrets d'Histoire s'invite au musée Bertrand de Châteauroux

Le musée Bertrand du vieux centre de Châteauroux a ouvert ses portes à l'équipe de tournage de l'émission Secrets d'Histoire, diffusée sur France 3. Le numéro sera consacré à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. La conservatrice Michèle Naturel veille sur l'ancienne demeure de Henri-Gatien Bertrand, général d'Empire et fidèle parmi les fidèles de Bonaparte depuis près de 30 ans. Elle est ravie de mettre en valeur ce petit musée qu'elle connaît comme sa poche. "Pour nous c'est plutôt inespéré. C'est vraiment l'occasion de pouvoir être connu nationalement. C'est une bonne promotion."

L'émission, présentée par Stéphane Bern connaît en effet un certain succès. Lors de la diffusion du dernier numéro de Secrets d'Histoire consacré à la Duchesse du Berry lundi 28 septembre, 2 millions de téléspectateurs se sont réunis devant leur poste. Et Michèle Naturel en fait partie. "Je regarde Secrets d'Histoire, bien sûr ! C'est une émission que j'apprécie beaucoup car elle permet de montrer au public des objets à côté desquels on risque de passer."

Michèle Naturel présente le cabinet des curiosités du musée Bertrand au réalisateur de Secrets d'Histoire Antoine de Meaux © Radio France - François Chagnaud

Exemple en images : une grande volière fabriquée à la demande de Napoléon lors de son exil sur l'île de Saint-Hélène. C'est cette pièce rare qui retient l'attention du réalisateur de ce numéro du documentaire, Antoine de Meaux. "On est venus pour cet objet principal, exceptionnel. Le fait que cette pièce ait été à Sainte-Hélène, c'est très fort", se réjouit-il.

Michèle Naturel fait faire le tour du propriétaire au réalisateur pendant que le chef-opérateur installe lumières et caméras. Le réalisateur dit avoir à coeur de rendre le tournage le plus vivant possible. "Je suis attaché à ce qu'on sente l'atmosphère des lieux, l'esprit des lieux. On sent la présence du général Bertrand", explique-t-il.

Pour admirer les trésors du musée Bertrand, il faudra patienter encore quelques temps. Le documentaire sera diffusé l'an prochain, sur France 3.