L'émotion de Xavier Le Clerc, de retour à Caen sur les terres de son enfance

Il a forcé le destin en quittant son foyer et en changeant de nom, pour le “franciser”. Xavier Le Clerc, né en Algérie sous l'identité d'Hamid Aït Taleb, va mesurer ce week-end le chemin parcouru depuis son départ d’Hérouville-Saint-Clair. Désormais auteur reconnu, il recevra ce samedi au musée des Beaux-Arts le prix de l'Académie des Sciences Arts et belles lettres de Caen. Une distinction pour son dernier roman" Un homme sans titre" publié chez Gallimard. Un livre où il aborde la question de l'intégration des immigrés à travers la vie de son père kabyle, ouvrier à la SMN (Société métallurgique de Normandie) pendant 24 ans. Le lecteur y découvre les conditions de vie difficiles du monde ouvrier, la pauvreté mais aussi la solidarité, et le rôle décisif de la bibliothèque municipale d’Hérouville-Saint-Clair dans l’enfance de Xavier Le Clerc.

Xavier Le Clerc : C'est l'histoire de mon père, un homme sans titre parce qu'il n'y a pas d'autre titre que des titres dérisoires de résidence. Et pourtant il méritait, tous ces camarades de l'usine, des titres de noblesse. Ce livre veut rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes de la SMN, à toute cette culture ouvrière.

France Bleu : Les conditions de vie étaient difficiles. Dans certains passages, on a presque l'impression que vous viviez dans un bidonville ?

Xavier Le Clerc : Oui. Au début, c'était dans un terrain vague, dans un baraquement à Mondeville. Et puis nous avons bougé dans un appartement HLM à Hérouville-Saint-Clair et les choses se sont améliorées à ce moment-là. Mais la richesse, elle était ailleurs. Dans les comportements, dans toute cette noblesse de caractère, de ces gens qui ne se plaignaient pas. Au contraire, ils avaient une dignité extraordinaire.

France Bleu : Le lecteur découvre une vraie solidarité dans la pauvreté matériel du monde ouvrier ?

Xavier Le Clerc : Il faut bien comprendre ce que ça veut dire que la Société métallurgique de Normandie, ses hauts fourneaux, ses conditions de travail très très difficiles pendant des décennies, l'humilité au travail sans jamais se plaindre. C'est ça qui est extraordinaire pour moi. Ce livre, c'est vraiment au-delà de mon histoire personnelle. Mais l'histoire de ma famille, l'histoire de la famille ouvrière, de la famille normande.

“Les bibliothécaires sauvent des vies”

France Bleu : Durant cette enfance normande, vous découvrez la bibliothèque municipale d'Hérouville-Saint-Clair. Une ouverture vers d’autres mondes

Xavier Le Clerc : La bibliothèque municipale d'Hérouville-Saint-Clair, je lui dois tout. C'est là ou je découvre la magie de la littérature et je le dis dans le livre “la littérature ne m'a pas appris à rêver, elle m'a appris à exister, elle m'a appris à imaginer les possibilités”. Et c'est un cadeau absolument sublime. La littérature vous permet de transcender votre condition et de vous dépasser, d'imaginer. Le drame, c'est quand on n'arrive plus à imaginer”.

France Bleu : C’est aussi un hommage aux bibliothécaires. D’Hérouville-Saint-Clair et d’ailleurs.

Xavier Le Clerc : Ils font un travail extraordinaire. Il y a vraiment de l'héroïsme dans ce qu'ils font ! On peut être ébahi par l'aide humanitaire dans des pays du Tiers-Monde, mais on pense rarement à la beauté et à l'humanité qu'il y a derrière ces femmes et ces hommes dans les bibliothèques. Des personnes qui, littéralement, sauvent des vies.

France Bleu : Et aujourd'hui, vous êtes fier quand une bibliothèque propose votre livre ?

Xavier Le Clerc : Bien sûr. J'en suis d'autant plus fière que, gamin, alors que je n'étais pourtant pas voleur, je n'ai pas pu résister à la tentation de voler quelques livres. Je m'étais fait la promesse d'écrire des livres qui remplaceraient ces livres que j’ai volés. Et qui, à leur tour, seraient volés par d'autres gamins qui écriraient encore d'autres livres. Et d'initier une sorte de boucle sans fin comme ça.

France Bleu : Vous êtes parti il y a plus de 20 ans. Vous revenez aujourd'hui pour la première fois en Normandie pour retracer tout le chemin

Xavier Le Clerc : C'est très émouvant pour moi. Ça fait presque un quart de siècle que je ne suis pas revenu. C'est douloureux, mais c'est une très belle expérience de revenir et de sentir une telle fraternité normande. Et je ne me suis jamais aussi senti aussi normand qu'aujourd'hui. C'est très curieux. Parfois, il faut quitter son pays pour se rendre compte de nos racines !

Xavier Le Clerc sera présent à 18 h ce vendredi à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Puis demain au musée des Beaux-Arts pour recevoir le Prix de l'Académie des Sciences Arts et belles lettres de Caen.